Fahrettin Koca, soru önergelerinin yüzde 93’üne cevap vermemiş
CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın soru önergelerinin yüzde 93’üne yanıt vermediğini ve sadece yüzde 7’sine yanıt verdiğini açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a TBMM’ye kaç soru önergesi sunulduğunu ve bunlardan kaçının yanıtlandığını sordu. TBMM Başkanı Şentop’un verdiği yanıtta, Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca’ya yöneltilen soru önergesi sayıları ile cevaplandırma oranları dikkatleri çekti.
Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın soru önergelerinin yüzde 93’üne yanıt vermediğini ve sadece yüzde 7’sine yanıt verdiğini açıkladı. Öte yandan Bakan Koca, bugüne kadar kendisine yöneltilen toplam bin 868 soru önergesinden sadece 16'sına süresi içinde cevap verdi. Koca, 122 soru önergesine süresi geçtikten sonra cevap verirken bin 599'unu da hiç cevaplanmadı.
CHP Milletvekili Özgür Karabat, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Genel olarak AKP döneminde TBMM'nin yürütmeyi denetlemekte ne kadar yetersiz kaldığını, mevcut sistemde hesap verilebilirliğin önemli oranda azaldığı açıkça anlaşılıyor. Bakan Koca’nın soru önergelerine yanıt verme oranı pandemi sürecinin şeffaf yürütülmediğinin de somut bir göstergesi. Sorulara cevap verilmemesi açıkça bir şeylerin gizlenmeye çalışıldığının kanıtı” dedi.
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