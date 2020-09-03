Fahrettin Koca, tabloyu ve en çok koronavirüs hastası bulunan 5 ili açıkladı

03 Eylül 2020 Perşembe, 19:14

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" bilgilerini paylaştı.

Açıklanan tabloya göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 kişi artarak 6 bin 511'e yükseldi. Bugün enfekte olan kişi sayısı tabloda bin 642 olarak açıklanırken, iyileşen kişi sayısının da bin 211 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ilk paylaştığı tabloda bir hata gerçekleşmiş, birkaç dakika sonra da düzeltilerek koronavirüs tablosu güncellendi.