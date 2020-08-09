Fahrettin Koca, temaslı kişilerin virüse yakalanma oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, pozitif vakalarla temasa geçenlerin virüse yakalanma oranlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep illerinde temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı oranlar şöyle:
Şanlıurfa 1,7
Ankara 1,6
Diyarbakır 1,4
Gaziantep 1,3 kat
Koca yaptığı açıklamada, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" dedi.
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