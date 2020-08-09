Fahrettin Koca, temaslı kişilerin virüse yakalanma oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, pozitif vakalarla temasa geçenlerin virüse yakalanma oranlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2020 Pazar, 19:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep illerinde temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı oranlar şöyle:

Şanlıurfa 1,7

Ankara 1,6

Diyarbakır 1,4

Gaziantep 1,3 kat

Koca yaptığı açıklamada, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" dedi.


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