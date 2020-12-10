Fahrettin Koca, salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısını açıkladı

10 Aralık 2020 Perşembe, 19:53

Dün toplanan Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, 29 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tabloda yer almayan vaka sayılarının 10 Aralık'tan itibaren 'toplam vaka sayısı' olarak açıklanacağını duyurmuştu. Bugün açıklanan tabloda 'toplam vaka sayısının' yer almaması sosyal medyada yurttaşlar tarafından eleştirildi.

Bakanlık tablodaki 'toplam hasta sayısı' kısmını 'toplam vaka sayısı' olarak güncelleyerek toplam vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 olduğunu açıkladı.

İşte toplam vaka sayısının açıklandığı 10 Aralık 2020 koronavirüs tablosu: