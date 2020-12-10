Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Günlük can kaybında rekor

10 Aralık 2020 Perşembe, 18:49

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 220 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 30 bin 424 kişiye vaka, 5 bin 918 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 15 bin 751 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 564 bin 435'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 232 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 943

Tabloya göre, toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 943, toplam iyileşen hasta sayısı 452 bin 593, bugünkü test sayısı 206 bin 202 olarak kayıtlara geçti.

''TEDBİRLERİN ETKİSİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK''

Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 10 Aralık 2020 güncel koronavirüs verileri şöyle: