Fahrettin Koca: Vaka sayıları artan illerdeki yoğunluk oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'nın vaka artış oranlarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, bazı illerin son 1 haftadaki Covid-19 vaka sayılarındaki artış oranlarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı illerde şu oranlar yer aldı:
Zonguldak: Vaka artış oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77
Ankara: Vaka artış oranı yüzde "sabit artı", yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74
Sivas: Vaka artış oranı yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66
Malatya: Vaka artış oranı yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61
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