Fahrettin Koca: Vaka sayıları artan illerdeki yoğunluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'nın vaka artış oranlarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2020 Cuma, 21:42
Fahrettin Koca: Vaka sayıları artan illerdeki yoğunluk oranlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, bazı illerin son 1 haftadaki Covid-19 vaka sayılarındaki artış oranlarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı illerde şu oranlar yer aldı:

Zonguldak: Vaka artış oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77

Ankara: Vaka artış oranı yüzde "sabit artı", yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74

Sivas: Vaka artış oranı yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66

Malatya: Vaka artış oranı yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61


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