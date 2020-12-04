Fahrettin Koca: Vaka sayıları artan illerdeki yoğunluk oranlarını açıkladı

04 Aralık 2020 Cuma, 21:42

Sağlık Bakanı Koca, bazı illerin son 1 haftadaki Covid-19 vaka sayılarındaki artış oranlarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı illerde şu oranlar yer aldı:

Zonguldak: Vaka artış oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77

Ankara: Vaka artış oranı yüzde "sabit artı", yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74

Sivas: Vaka artış oranı yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66

Malatya: Vaka artış oranı yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61