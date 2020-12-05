Fahrettin Koca yüksek risk altındaki illeri açıkladı: Bir ilde vaka artışı yüzde 125!

Risk altında olan şehirleri açıklayan Koca, yurttaşlara mücadele çağrısı yaptı.

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin, Samsun yüksek risk altında.

Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır."

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