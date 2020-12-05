Fahrettin Koca yüksek risk altındaki illeri açıkladı: Bir ilde vaka artışı yüzde 125!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüksek risk altında olan illeri sıraladı. Koca, Hatay'da vaka artışının yüzde 125 olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2020 Cumartesi, 21:38
Fahrettin Koca yüksek risk altındaki illeri açıkladı: Bir ilde vaka artışı yüzde 125!
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Risk altında olan şehirleri açıklayan Koca, yurttaşlara mücadele çağrısı yaptı.

 Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin, Samsun yüksek risk altında.

Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır."



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