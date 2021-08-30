Fahrettin Koca'dan 4 il hakkında önemli açıklama

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından aşılama ile ilgili son durum hakkında paylaşımda bulundu. Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük'ün aşılama verilerini paylaşan Koca, bu illere Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında yerlerini aldıkları için teşekkür etti.



Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

01 ADN MAVİ 03 AFY MAVİ 43 KTH MAVİ 78 KRB MAVİ Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!