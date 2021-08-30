Fahrettin Koca'dan 4 il hakkında önemli açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük'e Covid-19 Risk Haritasında mavi oldukları için teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından aşılama ile ilgili son durum hakkında paylaşımda bulundu. Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük'ün aşılama verilerini paylaşan Koca, bu illere Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında yerlerini aldıkları için teşekkür etti.
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
01 ADN MAVİ 03 AFY MAVİ 43 KTH MAVİ 78 KRB MAVİ Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!
01 ADN MAVİ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021
03 AFY MAVİ
43 KTH MAVİ
78 KRB MAVİ
Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!
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