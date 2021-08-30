Fahrettin Koca'dan 4 il hakkında önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük'e Covid-19 Risk Haritasında mavi oldukları için teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:29
Fahrettin Koca'dan 4 il hakkında önemli açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından aşılama ile ilgili son durum hakkında paylaşımda bulundu.  Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük'ün aşılama verilerini paylaşan Koca, bu illere Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında yerlerini aldıkları için teşekkür etti.

Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

01 ADN MAVİ 03 AFY MAVİ 43 KTH MAVİ 78 KRB MAVİ Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!


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