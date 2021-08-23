Fahrettin Koca’dan Burdur’daki saldırıya ilişkin açıklama

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:27

Burdur Devlet Hastanesi’ne gelen aile, 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında "çocuğun kolunu acıttığı" iddiasıyla görevli hemşirelere saldırdı.

Güvenlik görevlilerine de saldıran şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen raporu yayınlayan Bakan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum."







