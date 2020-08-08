Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu.
İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.
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