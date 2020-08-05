Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 21:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki servis yatakları, yoğun bakım üniteleri, ventilatör doluluk oranlarını açıkladı.

Gelen iddiaların hastaneleri önemsiz göstermek için öne sürüldüğünü iddia eden Koca, bunların dikkate alınmaması gerektiğini savundu.

Fahrettin Koca, Konya'nın doluluk oranlarını şöyle açıkladı:

Servis yatağı doluluk oranı: Yüzde 48

Yoğun bakım yatağı doluluk oranı: Yüzde 76

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 42

Koca yaptığı açıklamada, " Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" dedi.