Fahrettin Koca'dan doluluk oranları açıklaması
Konya'nın doluluk oranlarını açıklayan Fahrettin Koca, " Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki servis yatakları, yoğun bakım üniteleri, ventilatör doluluk oranlarını açıkladı.
Gelen iddiaların hastaneleri önemsiz göstermek için öne sürüldüğünü iddia eden Koca, bunların dikkate alınmaması gerektiğini savundu.
Fahrettin Koca, Konya'nın doluluk oranlarını şöyle açıkladı:
Servis yatağı doluluk oranı: Yüzde 48
Yoğun bakım yatağı doluluk oranı: Yüzde 76
Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 42
Koca yaptığı açıklamada, " Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" dedi.
Video Haberler
- Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin sırasında yakalandı
- Beyrut Valisi patlamayı ağlayarak anlattı
- Lübnan'da büyük patlama!
- Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar