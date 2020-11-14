Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak salgın ile ilgili görüştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İmamoğlu açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tedbir çağrısı yaptı.
İmamoğlu yaptığı yeni paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine telefon açtığını belirterek, "Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla..." ifadelerini kullandı.
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