Fahrettin Koca'dan gece yarısı 'aşı' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koronavirüs can kaybı sayısının bugün 100'ün altına düştüğünü belirten Koca, ''VEFAT SAYIMIZ BUGÜN 100’ÜN ALTINA İNDİ. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim'' ifadelerini kullandı.
''30 MİLYON DOZA ULAŞTIK''
Koronavirüs aşılamasında 30 milyon doza ulaşıldığını açıklayan Koca, ''AŞIDA TOPLAM 30 MİLYON DOZA ULAŞTIK. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim'' diye yazdı.
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