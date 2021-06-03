Kene kabusu geri döndü: Ölüm oranı Covid-19'dan yüksek
Türkiye'de ilk kez 2020'de görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene vakaları yeniden görülmeye başlandı.
Her yıl Mart ve Kasım ayları arasında yükselişe geçe Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene vakaları, Sivas başta olmak üzere Erzincan, Tokat, Amasya, Çorum ve çevresinde havaların ısınmasıyla birlikte yeniden artışa geçti.
‘ERZİNCAN’DA 30 SİVAS’TA 7 VAKA’
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde kene ısırması nedeniyle 7 vaka bulunurken, Erzincan’da ise 30 vatandaşın KKKA tedavisi görüyor. Ölüm oranı Covid-19'dan bile yüksek olan kene ısırması vakaları için bölge sakinleri ve çiftçiler Sağlık ve Tarım bakanlarının önlem almasını bekliyor.
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