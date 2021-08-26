Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama: Tedbirden uzaklaştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 257 kişiyi hatırlatarak, "Tedbirden uzaklaştık, aşıyı ihmal ettik" ifadelerini kullandı. Koca bir diğer paylaşımında ise Risk Haritasında kırmızı ilin kalmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından Covid-19 hakkında açıklamalarda bulundu.
Tedbirlerden uzaklaşıldığını vurgulayan Koca, "Trafik kazalarında bugün 257 kişinin öldüğü haberini okusaydınız ne hissederdiniz?" dedi.
Aşının ihmal edildiğini söyleyen Koca, "Sonuçlara alışmaya mı başladık?" diye sordu.
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
- Trafik kazalarında bugün 257 kişinin öldüğü haberini okusaydınız ne hissederdiniz? Covid-19’a bağlı ölüm sayısı bugün 257. Tedbirden uzaklaştık, aşıyı ihmal ettik, sonuçlara alışmaya mı başladık?
Trafik kazalarında bugün 257 kişinin öldüğü haberini okusaydınız ne hissederdiniz? Covid-19’a bağlı ölüm sayısı bugün 257. Tedbirden uzaklaştık, aşıyı ihmal ettik, sonuçlara alışmaya mı başladık?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2021
RİSK HARİTASINI PAYLAŞTI
Koca, bir diğer paylaşımında ise olumlu bir haber paylaştı. Son dakika başlığı ile duyurduğu haberde Koca, "Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı" ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
- SON DAKİKA MESAJI: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!
SON DAKİKA MESAJI: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2021
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