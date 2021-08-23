Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Rize' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düşük riskli illere ilişkin yaptığı açıklamada, Rize'nin düşük riskli iller arasına katıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 21:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Rize' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rize'nin düşük riskli iller arasına katıldığını ve haritada rengi maviye dönen il sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde: 

Rize, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip, ilk doz aşıyı olma oranı %75’in üzerinde. Haritadaki yeni rengi mavi. Düşük riskli il sayımız 37. Düşük risk düzeyi bir karara bağlı.


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