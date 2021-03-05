Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdi. Bakan Koca, "İstanbul'daki polikliniklerde hasta artışı olduğu görülüyor" diyerek uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 19:20
Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul için "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor" dedi.

Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileri ile bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız" ifadelerini kullandı.



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