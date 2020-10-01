Fahrettin Koca’nın sözleri dış basının gündeminde: Türkiye sadece belirti gösteren koronavirüs vakalarını yayınlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın belirti göstermeyen vakaların günlük tabloda yer almadığına yönelik açıklamaları, dünya basınının da dikkatini çekti. Reuters’in yaptığı haberde, Bakan Koca’nın vaka sayısının resmi rakamların 19 katı olduğu iddiasını reddederken, günlük tabloda toplam Covid-19 pozitif vakaların değil sadece belirti gösterenlerin yer aldığını kabul etmesine yer verildi.
TTB başta olmak üzere doktor ve sağlık çalışanları bir süredir, gerçek vaka sayısının aslında çok daha yüksek olduğunu, hükümetin rakamlarından şüphelendiklerini dile getiriyordu.
Reuters, haberinde Sağlık Bakanlığı’nın Temmuz ayında günlük olarak paylaştığı verilerin tabloda ifade ediliş şeklini, “29 Temmuz itibariyle, veriler günlük yeni ‘hasta’ sayısını gösterirken, bu tarihten önce günlük yeni ‘vaka’ sayılarına yer veriliyordu” ifadeleriyle verdi.
CHP Milletvekili Murat Emir’in 10 Eylül tarihinde ülkede toplam 29 bin 377 vaka varken, resmi vaka sayısının 1512 olarak gösterildiğine dair Salı günü yaptığı açıklamaya da yeren Ayrıca Reuters’in haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz."
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