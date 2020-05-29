Faik Öztrak, AKP'ye sert çıktı: "Darbe mi arıyorsunuz? O zaman yaptıklarınıza bakacaksınız"

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:31

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. CHP MYK toplantısında, koronavirüs sürecinde yaşananlar, ekonomideki son gelişmeler, belediyelerin çalışmaları ve TBMM çalışmaları gündeme geldi. İnfaz düzenlemesine yönelik ‘esastan itiraz başvurusu’ ve Suriye’de yaşananlar da toplantıda ele alındı. CHP MYK toplantısında, son günlerde sosyal medya üzerinden hedef gösterildikten sonra tutuklanan CHP üyeleri ile artan polis ve bekçi şiddeti değerlendirildi. Parti yöneticileri, Saray’ın ve İçişleri Bakanlığı’nın kutuplaştırıcı söylemlerinin bu olayların nedeni olduğunu bildirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ‘hukuk devleti’ anlayışının kaybolduğuna dikkati çektiği ifade edildi.

TROLLER HEDEF GÖSTERİYOR

MYK toplantısının ardından gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Mafya tipi ‘trol’ siyaseti izliyorlar” dedi. CHP’lilerin troller aracılığıyla hedef gösterildiğini ve tutuklandığını bildiren Öztrak, MYK sonrasında yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Tüm bu yaşananların arkasındaki gerçek sebep sarayın milleti ayrıştıran, kutuplaştıran dilidir. Ülkemiz devlet aklıyla değil, maalesef trol aklıyla yönetiliyor. Kolluk kuvvetleri, sarayın sözlerini emir kabul ediyor. Yandaş yargı ‘kamuoyu tepkisi var’ diye suç uyduruyor. Hedef gösterilenler tutuklanıyor. Ve bunun adına da ‘hukuk’ ve ‘dava’ diyorlar. Bunun adı ‘mafya tipi trol siyasetidir.’ Bu tehlikeli siyaset uzunca bir süredir partimizi de hedef alıyor. İzmir’de CHP’liler hakkında dava açıp duran avukatın adı, ABD’deki Halkbank iddianamesinde, Reza Zarrab, Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak arasında iletişimi sağlayan kişi olarak geçiyor. Gözlerimizin önüne Kabataş yalanı geliyor.”

"EVRENSEL DEĞERLERİN İÇİNİ BOŞALTTINIZ"

“Bu mafyatik trol siyasetiyle, millet iradesi üzerine 20 Temmuz sivil darbesinin vesayetini getirebileceğinizi sanıyorsunuz. Millet iradesinin tecelligahı TBMM’yi milletimiz adına karar veren yargıyı, millet adına denetim yapan medyayı çalışmaz hale getirdiniz. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri hiçe sayıp, içini boşalttınız. Siyasi nedenlerle muhaliflerinizi tutuklatıp, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını bile dikkate almıyorsunuz. Basını susturmak için RTÜK’ü ve Basın İlan Kurumu’nu sopa gibi kullanıyorsunuz. Darbe mi arıyorsunuz? O zaman yaptıklarınıza bakacaksınız. Darbeciler ne yaptıysa siz daniskasını yapıyorsunuz.”

KILIÇDAROĞLU: "İKTİDAR İÇİN YAPAMAYACAKLARI HİÇBİR ŞEY YOK"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında kurmaylarına milletvekili transferini engellemeye yönelik yasal değişiklik ve seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “İktidarlarının baki kalması için bütün yasaları değiştirmek istiyorlar. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Şimdi Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirerek ayak sürümeye kalkıyorlar. Seçime gideceksen gel, millet seni bekliyor” dedi. Kılıçdaroğlu, toplantıda kurmaylarına şunları söyledi: “CHP’ye dönük saldırıların tamamı daha da artarak sürecek. CHP’li herkes ilk bedel ödeyen olacak. CHP’yi tuzağa düşürmek çabasındalar. Biz onların tuzaklarına düşmeyeceğiz.”