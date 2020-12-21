Faik Öztrak: Anlaşılan ufukta seçim var

21 Aralık 2020 Pazartesi, 15:31

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ucube rejim geldi geleli ülkemizde ekonomik ve kişisel özgürlükler dip yaptı. Böyle bir ülkeye uluslar arası yatırımcı gelir mi? Yatırım yapılır mı? Biz bunları söylüyoruz Cumhur ittifakı, çamur ittifakı oluyor. En sevdiği de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bulaşmak.





Ülkemizde yaşanan büyük buhran vardır. Doktoralı gençlerimiz iş bulamazken Saray sosyetesinin sahte diploma kullandığı mahkemeyle sabit beslemeleri atanıyor. Tecrübeli bankacıları bir telefonla işten attıran genel müdür yardımcısı olmalarına imkan vermeyen BDDK yönetimi ne yapıyor? Hiçbir şey.

Salgınla ilgili gerçek sayılar aylarca gizlendi. İnsanlarımızdan bilgiyi gizleyerek hayatlarını kaybetmesinin tek sorumlusu saray istifa etmeli dedik ama sarayın kibirlisi kulaklarının üstüne yatmaya devam etti.

Devlet krizi derinleşiyor. Genel başkanımız sarayın ortağı tarafından cezaevinden çıkarılan mafya bozuntusu tarafından tehdit edildi. Siyasete mafyanın gölgesi düştü.

Sarayın ufak ortağı bunun arkasında durdu, sahiplendi.

Savcılık bu saldırganın ifadesini aldı mı diye sormuştum. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri tehdit ediliyor savcılar resen soruşturma açma cesaretini bile gösteremiyor. Bu memlekette AKP Genel başkanına sosyal medyada bir eleştiri yapsanız ne oluyor. Savcılık hemen resen soruşturma başlatıyor.

AYM kararını tanımayan alt mahkemelerin bulunduğu adliyelerin başsavcısı şimdi AYM'ye ışınlanıyor.

18 yılda bu memlekette akıl, ahlat, adalet, temel hak ve hürriyetler öldürüldü. Bugün bu nedenle bu buhranı ve devlet krizini yaşıyoruz.

Böyle bir ülkeye uluslararası yatırımcı gelir mi, yatırım yapılır mı? Cumhur ittifakı çamur ittifakı oldu. Sarayın kibirlisi önüne konan metinleri okurken daha dikkatli olmalıdır. Bugün parti kapatmaktan bahseden onların ufak ortağı. Tabii Numan Kurtulmuş'a ayar vermeye kalkıyor ama sarayın kibirlisi sessiz. Bu ülkede mahkeme kararı olmadan kayyum atayan da onların iktidarı.

Bugün bağımsız medya kuruluşları Halk TV'ye TELE1'e yayın durdurma yasağı veren Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü'ye vergi cezaları yağdıran da onlar. Hukuk ve adalet ekmek gibi aş gibi o parti bu parti demeden herkese lazım.

Salgın yüzünden vatandaşlar eşinin, dostunun, akrabasının cenazesine bile gidemiyor. Düğün dernek yapmak yasak, dışarı çıkan ceza yiyor, bu millete yasak olan saraya serbest. Restoranlar, eğlence mekanları kapalı, yüz binlerce çalışan kapının önünde. Müzisyen bir gencimiz sefaletten canına kıydı. Ama bu millete yasak olan saraya serbest. Tam da Gaziantep'te 11 yurttaşımızın hayatına mal olan facia milletimizin yüreğini parçalarken sarayda vur patlasın çal oynasın görüntüler ortaya çıkıyor. Millet canıyla uğraşırken bu eğlence ne anlama geliyor? Biz kaç zamandır söylüyoruz, milleti görmüyorlar, milletle aralarındaki measfe o kadar uzak ki milletin sesini duymuyorlar.

Bir de o görüntülere bakınca insan, sosyal-mesafe falan kalmamış, çoğu maske takmıyor. Acaba aşılar milletten önce saray sosyetesine mi yapıldı diye düşünmeden edemiyor. Saray kibirlisinde ve masadakilerin çoğunda maske yoktu.

Asgari ücret açlık sınırının altında, çarşı pazar yangın yerine dönmüş. Eskiden peynir zeytinle karın doyurmak diye bir laf vardı. Peynirin fiyatı etin fiyatını geçmiş. Zeytinin yanına yaklaşılmıyor. Şimdi iki yumurta kırmak da lüks olmuş, yumurtanın ederi tavuğu geçmiş.

Merkez Bankası finansal istikrar raporu açıklıyor. Bankacılık sisteminde yaklaşık 360 milyarlık yakın izlemede olan kredi varmış. Yine 150 milyarlık tahsili gecikmiş alacak varmış. Alt alta toplayın 510 milyar liralık sorunlu kredi eder.

2021'in ilk 6 ayı çok zor geçecek. Bu arada ABD'nin ve AB'den gelecek olası yaptırımları doğru düzgün konuşmuyoruz bile. Sarayın bu konuda planı var mı diye bakıyoruz bir şey göremiyoruz.

SORU-CEVAP

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Dünyada kara para aklanmasının mali aksiyon gücü var. Bunların talep ettiği bir yasa teklifi diye söyleniyor. Bu kurumun tespit ettiği bu eksiklikler kaç senedir ortada. Nihayet bu senenin sonuna geldik, şimdi eğer bu kanun çıkmazsa gri listeye düşeceğiz diye bunları getiriyorlar. Ama kurumun tekliflerine baktığımız zaman tüm taleplerinin bu yasa içinde yer almadığını görüyoruz. Plan ve bütçe komisyonundaki arkadaşlarımız yasa teklifi üzerinde detaylı çalışmalarını sürdürüyorlar. Yasa yapma açısındanda bu ucube rejimde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu tür teklifler, gerçekten teknik bir düzenleme olması gereken düzenlemelerle ilgili teklifler meclis gündemine çok geç geliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN SEVAL TÜRKEŞ'E ZİYARETİ

Kahramanmaraş katliamının acısını üzüntüsünü kalbimizde hissettik. Kaldı ki bu yıldönümünde genel başkanımız partimizin kurumsal görüşünü sosyal medyadan attığı mesajla milletimizle paylaştı.

Bu ziyareti eleştirenler Yunus'un Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin öğretilerini anlamayanlardır. Hepsi sevgi diliyle konuşmuştur. Sayın Genel Başkanımız insani bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

OSMAN ÖCALAN İLE YAPILAN RÖPORTAJ VE CUMHURBAŞKANI DANIŞMANIYLA GÖRÜŞMESİ

Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa anlaşılan ufukta seçim var. Cumhurbaşkanı danışmanının PKK elebaşının kardeşiyle görüşmesi bizi şaşırtmıyor. Şunu sormamız lazım, kim bu Osman Öcalan ile görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı? Sarayın bekçisinin bu görüşmeden haberi var mıdır? Acaba Bahçeli bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir? Eğer haberi yoksa şimdi ne yapmayı düşünmektedir, bunları kamuoyuna açıklamalıdır.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARTIŞMALARI

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener aynı açıklamasında ben isimler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum diyor. Bekliyor, biz Türkiye'nin geleceğini zora sokacak herhangi bir adımın parçası olmayız diyor. Zamanı geldiğinde genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ortak karara varacaktır.

ÇIPLAK ARAMA İDDİALARI

FETÖ'cü PKK'lı denilerek bu iddialar geçiştirilemez. Bu iddialar yaygın bir şekilde gelmektedir ve ciddidir. Bu konuya onun söylemi bunun söylemi diye yaklaşmak insan haklarına aykıdır. Bu iddiaların komisyonda ciddiyetle araştırılması devlet olmanın gereğidir.