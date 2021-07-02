Faik Öztrak: İsrafın merkezi Saray'ın kendisi, millete gelen 'porsiyonları küçültün' tavsiyesi

02 Temmuz 2021 Cuma, 15:53

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Saray iktidarının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muaf tuttuğu tasarruf genelgesine "Yine itibardan tasarruf olmaz demiş. Güler misiniz, ağlar mısınız? Devlette israfın merkezi, bizzat Sarayın kendisi ama Saray’dan millete gelen, “Porsiyonları küçültün” tavsiyesi…" sözleriyle tepki gösterdi.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN” TAVSİYESİ…"



Erdoğan’ın imzasıyla çıkarılan bu tasarruf genelgesi, Devlet Hazinesi’nin, sıkıntıda olduğunu ortaya koyuyor. Elbette tasarruf geçimin yarısıdır. Ama tasarruf genelgesi çıkaran Erdoğan, kendisini tasarruftan muaf tutmuş.

Yine itibardan tasarruf olmaz demiş. Güler misiniz, ağlar mısınız? Devlette israfın merkezi, bizzat Sarayın kendisi ama Saray’dan millete gelen, “Porsiyonları küçültün” tavsiyesi…

"ZAMLAR, MİLLETİN ÜSTÜNE YAĞMUR GİBİ YAĞIYOR"



Saraydakiler yediğinden, içtiğinden, şatafatından, israfından geri kalmasın diye, zamlar, milletin üstüne yağmur gibi yağıyor. Atama İçişleri Bakanı, “Temmuzla beraber, ekonomi şahlanacak” demişti. Temmuz’da şahlanan zamlar oldu. Elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12 ile yüzde 20, üniversite harçlarına yüzde 10 zam geldi. LPG’ye yapılan 39 kuruş zam da cabası. Zamların zamanlamasında bu sefer de ince işçilik unutulmamış.

ZAMLAR

Elektriğe, doğalgaza yaptıkları zamları, ay sonuna getiriyorlar ki, temmuzda verilecek ücret ve aylık zamları, memurun, emeklinin cebine girmeden eriyip gitsin. Türkiye böyle bir hinliği, böyle bir zulmü, ne gördü, ne de duydu. Devlete liyakatli kadrolar yetiştiren tüm bu kurumlar birer birer tasfiye edildi. Şimdi anlaşılan sıra, 1930’da kurulan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na geldi. 3 yılda dört Merkez Bankası Başkanı gördük. Neredeyse her 9 ayda bir, başkan değiştirildi. Değişen Para Politikası Kurulu üyeleri de cabası…

"TÜRKİYE EN YÜKSEK YEDİNCİ FAİZİ VERİYOR"



Bugün Türkiye, yüzde 19 ile tüm dünyanın en yüksek yedinci faizini veriyor. Şimdi ABD Merkez Bankası tıpkı, 2013 Mayıs ayında yaptığı gibi, Yeniden “parasal sıkılaştırma” sinyallerini veriyor. Brezilya’dan, Meksika’sına, Macaristan’dan, Rusya’sına pek çok ekonomi, paralarının değerini koruyabilmek için, faiz artırımlarına başladı bile…

"İŞ BİLMEYEN, TECRÜBESİZ İSİMLER ATANIYOR"



Biz de ise Erdoğan, temmuz, ağustosu gördükten sonra, Merkez Bankası’na “faiz indirme” talimatı veriyor. Küresel ekonomide yeni türbülanslar ufukta ama bu türbülansı göğüsleyecek, önemli kurumların başında gelen Merkez Bankası’nda, tecrübeli orta ve alt kademe yönetici kıyımı başladı. İyi yetişmiş bu yöneticilerin yerine, iş bilmeyen, tecrübesiz isimler atanıyor. Bir Merkez Bankası'nın en önemli sermayesi itibarıdır. Bu itibar sermayesinin en önemli unsuru da, iyi yetişmiş, liyakatli kadrolardır. Erdoğan şahsım hükümetini, Özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı'nı uyarıyorum.

'ÜÇ YENİ'



Bu göreli üstünlüklerimizi, dünyadaki yeni eğilimleri de doğru okuyarak, sıçrama tahtası yapmamız çok kolaydır. Bugün dünya Washington Mutabakatından, Cornwall Mutabakatına geçişi konuşuyor. Daha adil, daha kapsayıcı, kimseyi dışlamayan ekonomik ve sosyal politikaların önemi artıyor. Yeşil-dijital dönüşüm kendini tüm dünyaya dayatıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizi ve tüm dünyayı kucaklamak üzere, dört ana sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejiyi, 'üç yeni' dediğimiz, yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar eliyle uygulayacağız.

DÖRT AYAKLI STRATEJİ



Bu “üç yeniyle” uygulayacağımız dört ayaklı stratejimizin ilk ayağında; hukuk devletini, demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığını yeniden ayağa kaldırmak, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak var. Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, dünyaya örnek bir demokrasiyle, Cumhuriyetimizi taçlandırmaya hazırız. Stratejimizin ikinci ayağında; Küresel pazarlarda yarışma gücümüzü, üretimimizi ve gelirimizi artıracak politikalarımız var. İşsizliği azaltacak, ülkede katma değeri artıracak, yeşil ve dijital dönüşüme ayak uyduracak, yepyeni bir büyüme anlayışını hayata geçirmeye hazırız. Stratejimizin üçüncü ayağında; artan refah ve gelirin adil paylaşımı var.

"PARİS İKLİM ANTLAŞMASI’NI ONAYLAYACAĞIZ"



Büyümeden ve refahtan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile Destekleri Sigortası'yla, fakiri, garibi gurebayı kucaklayacağız. Stratejimizin dördüncü ayağında, tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için, çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz. Paris İklim Antlaşması’nı onaylayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Milletimiz de herkesin ne yaptığını görüyor. Herkesin notunu veriyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. Erdoğan şahsım hükümetini evine gönderecek.