Faik Öztrak: Milli bayramlarımızı bölenlerden olmayacağız

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada "26 Ağustos Anadolu'nun bizlere yurt olmasının ilk adımının atıldığı Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü. 26 Ağustos aynı zamanda, bu toprakları emperyalistlerden kurtaran Kurtuluş Savaşımızın, Büyük Taarruzunun da başladığı gündür. Anadolu ve Trakya, bu zaferle ulusumuzun son ve ebedi vatanı olmuştur." diye konuştu.



"İLK ZAFER DE BİZİMDİR SON ZAFER DE BİZİMDİR"

Öztrak, "Bizler, milli bayramlarımızı, 'senin bayramın, benim bayramım' diye bölenlerden olmayacağız." diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk zafer de bizimdir son zafer de bizimdir. Anadolu’nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe müjdeleyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir.

Anadolu, emperyalizme karşı, dünyanın gördüğü en onurlu savaşlardan birini veren atalarımızın, canları pahasına bize vatan olmuş, onların şanlı mirası olarak bize kalmıştır. Bizlerin görevi de bu mirası bizden sonra gelecek nesillere aktarmaktır. Kolay kolay hiçbir millete nasip olmayacak böyle bir şerefli mirası, hakkını vererek korumak gerekir."



