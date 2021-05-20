Faik Öztrak: Müjdeniz bile millet için felaket

20 Mayıs 2021 Perşembe, 11:26

Akaryakıttaki ''tavan fiyat'' uygulamasının sona ermesiyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi.

95 oktan kurşunsuz benzin ile normal benzinde litre fiyatı üzerinden uygulanacak ÖTV miktarı 1 lira 33 kuruş, 98 oktan benzin de ise 1 Lira 58 kuruş olacak.

Motorinde litre başına 1 lire 29 kuruş, otogaz ve LPG'de ise kilogram başına 81 kuruş ÖTV alınacak.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, akaryakıt zammına tepki gösterdi. Öztrak; "Erdoğan'ın yeni petrol-gaz müjdesi verdiğinin sabahı, akaryakıta fahiş zam. Müjdeniz bile millet için felaket" dedi.

Erdoğan'ın yeni petrol-gaz müjdesi verdiğinin sabahı,

akaryakıta fahiş zam.

Müjdeniz bile millet için felaket.

Milletle sürekli alay edenler,

Milletten hangi yüzle helallik ister?https://t.co/8vk9YZJnFL — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 20, 2021



