Faik Öztrak: Müjdeniz bile millet için felaket
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akaryakıt zammına tepki gösterdi. Öztrak, "Müjdeniz bile millet için felaket" ifadelerini kullandı.
Akaryakıttaki ''tavan fiyat'' uygulamasının sona ermesiyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi.
95 oktan kurşunsuz benzin ile normal benzinde litre fiyatı üzerinden uygulanacak ÖTV miktarı 1 lira 33 kuruş, 98 oktan benzin de ise 1 Lira 58 kuruş olacak.
Motorinde litre başına 1 lire 29 kuruş, otogaz ve LPG'de ise kilogram başına 81 kuruş ÖTV alınacak.
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, akaryakıt zammına tepki gösterdi. Öztrak; "Erdoğan'ın yeni petrol-gaz müjdesi verdiğinin sabahı, akaryakıta fahiş zam. Müjdeniz bile millet için felaket" dedi.
Erdoğan'ın yeni petrol-gaz müjdesi verdiğinin sabahı,— Faik Öztrak (@faikoztrak) May 20, 2021
akaryakıta fahiş zam.
Müjdeniz bile millet için felaket.
Milletle sürekli alay edenler,
Milletten hangi yüzle helallik ister?https://t.co/8vk9YZJnFL
Video Haberler
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun oğlu, uyuşturucu operasyonundan önce...
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Edizer yine iş başında!
- Hedefinde Akşener ve İmamoğlu var
- AP, 'Türkiye' raporunu kabul etti
- Soylu, gazetemizi hedef gösterdi
- Peş peşe depremlerin ardından uzmanından korkutan uyarı
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak
- Soylu'dan Peker'e çok sert sözlerle yanıt