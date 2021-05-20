Faik Öztrak: Müjdeniz bile millet için felaket

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akaryakıt zammına tepki gösterdi. Öztrak, "Müjdeniz bile millet için felaket" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 11:26
Faik Öztrak: Müjdeniz bile millet için felaket
Abone Ol google-news

Akaryakıttaki ''tavan fiyat'' uygulamasının sona ermesiyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi.

95 oktan kurşunsuz benzin ile normal benzinde litre fiyatı üzerinden uygulanacak ÖTV miktarı 1 lira 33 kuruş, 98 oktan benzin de ise 1 Lira 58 kuruş olacak.

Motorinde litre başına 1 lire 29 kuruş, otogaz ve LPG'de ise kilogram başına 81 kuruş ÖTV alınacak.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, akaryakıt zammına tepki gösterdi. Öztrak; "Erdoğan'ın yeni petrol-gaz müjdesi verdiğinin sabahı, akaryakıta fahiş zam. Müjdeniz bile millet için felaket" dedi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler