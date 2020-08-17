Faik Öztrak: Saray hükümeti eski defterlerden kendisine alacak çıkarmaya çalışıyor

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:09

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Depremin etkilerini azaltmak için hiçbir şey yapılmadı. Toplanma alanlarını bile AVM'lerle doldurdular, sonra da İstanbul'a ihanet ettik diye timsah gözyaşları döktüler. Şimdi de Kanal İstanbul diyerek milyarlarca doları rant projesine gömmeye hazırlanıyorlar. Kanal daha açılmadan etrafını parsel parsel yandaşlara peşkeş çekiyorlar.

Saray işi gücü bırakmış yerel yönetimlerimizin elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Yerel yönetimlerle artık uğraşmayın, bir araya gelin, istişare edin.

Ülkeyi artık yönetemeyen saray hükümeti eski defterlerden kendisine alacak çıkarmaya çalışıyor. 8 ay önce ABD'de demokrat partinin adayı tarafından söylenmiş kabul edilemeyen sözler daha yeni yurtiçine servis edildi. 8 ay önce bu laflar söylendiğinde bu ülkenin Dışişleri Bakanı neredeydi, bu densizliğe ne cevap verdi? Sarayın kibirli adamı neden 8 ay susmuş? Erdoğan'ın dostum diye hitap ettiği kişi bu lafları eden kişi. Bu nasıl bir kucaklaşma? Bizim tek desteğimiz milletimizdir. Biden'a tavsiyemiz kankası Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir.



Sarayın sosyete damadı hala televizyonlara çıkıp pembe masallar anlatıyor. Gülücükler eşliğinde çokomelli mi iyi puf kek mi daha iyi polemiklerine giriyor. Ne de olsa sosyete damat başka bir derdi yok.

Bu beceriksiz yönetimin elinde milli paramızın satın alma gücü kuşa döndü. Düğün davetiyesi icra dairesinden gelen tebligata benzemeye başladı. Millet artık düğüne derneğe gidemez oldu.

Bir de "dolar yükseliyor endişeleniyorum" diyen sunucuya dolarla mı maaş alıyorsun diye soruyor. O sunucu maaşını dolarla mı alıyor bilemeyiz ama sürekli poz vermekten çok hoşlandığı kedisinin maması bile dolarla alınıyor. Milletin çitlediği çekirdek bile dolarla ithal ediliyor.



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