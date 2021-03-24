Vaatler de yetersiz: Dolarda dalgalanmalar sürüyor

Merkez Bankası Başkanı’nın 4 ayda görevden alınmasının ardından dolarda yaşanan sert dalgalanma sürüyor. Güne 7,90 TL seviyesinin üzerinde başlayan dolar bir kez daha 8 TL’yi aştı. Yurt içi yatırımcılar döviz satarken yabancı yatırımcılar ise TL varlıklarını sert biçimde azaltıyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 14:10
Vaatler de yetersiz: Dolarda dalgalanmalar sürüyor
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Merkez Bankası Başkanı’nın 4 ayda görevden alınması nedeniyle yaşanan dolar kurundaki sert yükseliş ardından dalgalanma sürüyor.

Dün 7,75 TL ile 7,95 TL arasında dalgalanan dolar bugün 7,90 TL seviyesinin üzerinde güne başladı. İlk işlemlerle 7,85 seviyesine kadar gerileyen dolar, daha sonra yükselişe geçerek bir kez daha 8 TL’yi aştı.

Dolar, saat 11.00 sıraları itibariyle 8 TL seviyesinde bulunuyor.


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