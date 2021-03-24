Vaatler de yetersiz: Dolarda dalgalanmalar sürüyor

24 Mart 2021 Çarşamba, 14:10

Merkez Bankası Başkanı’nın 4 ayda görevden alınması nedeniyle yaşanan dolar kurundaki sert yükseliş ardından dalgalanma sürüyor.

Dün 7,75 TL ile 7,95 TL arasında dalgalanan dolar bugün 7,90 TL seviyesinin üzerinde güne başladı. İlk işlemlerle 7,85 seviyesine kadar gerileyen dolar, daha sonra yükselişe geçerek bir kez daha 8 TL’yi aştı.

Dolar, saat 11.00 sıraları itibariyle 8 TL seviyesinde bulunuyor.