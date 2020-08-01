Falcao para saçtı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao, tatilde Bodrum’a gitti. Yıldız futbolcu bir günde tam 25 bin avro harcadı.
Galatasaray'da futbolundan çok aldığı maaşla gündeme gelen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, tatil için Bodrum'a gitti.
Kolombiyalı futbolcu; hamile eşi, üç çocuğu ve misafirleriyle konaklamak için 17 bin avro’luk villayı seçti.
Ailesi ve misafirleri için masraftan kaçınmayan Falcao, geceliği 17 bin avro'luk yani yaklaşık 140 bin TL'lik villa tuttu. Önceki gün 6'sı çocuk 12 kişilik gruplarının plajdaki harcamaları ve akşam yemeğini üstlenen yıldız futbolcu, toplam 8 bin avro ödedi.
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