Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

06 Haziran 2020 Cumartesi, 13:14

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı Gustavo Victoria, yıldız ismin gelecek yıl da sarı kırmızılı ekipte kalmak istediğini açıkladı.

dı birkaç kulüple yeniden anılmaya başlayan Radamel Falcao'nun önceliği Galatasaray. Yıldız forvetin yakın arkadaşı Gustavo Victoria, Radyospor'a bağlandı ve Falcao'nun geleceği hakkında konuştu.

MOTİVASYONU İYİ

“Falcao'yla sürekli konuşuyorum” diyen Victoria, “Motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Çok üst düzey seviyede futbol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Çalışmayı çok seviyor. Falcao, atacağı gollerle Galatasaray'ı hedefine ulaştıracaktır. Sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Radamel, kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacak” dedi.

Kaynak: Radyospor