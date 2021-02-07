Falezlerden ölüme olta atan amatör balıkçılar

07 Şubat 2021 Pazar, 09:33

Doğal güzelliği ve manzarasıyla kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor.

Karaalioğlu Parkı'nda 3 Şubat'ta kayalıktan düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu alandan yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Konyaaltı varyantında tehlikeye aldırış etmeyen amatör balıkçılar, falezlerde 30 metre yüksekten oltalarını denize attı. Falezin uç kısmına ulaşmak için varyanttaki demir bariyeri aşarak, bir tarafı uçurum olan kayalık ve patikada ilerleyen amatör balıkçılar, canlarını hiçe sayarak balık avlamaya çalıştı.

"DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"

Falezlerin ucunda oltalarını denize bırakarak, saatlerce bekleyen olta balıkçılarının zaman zaman bulundukları kayalıkta yer değiştirmesi korkuttu. Amatör balıkçıları, çevredekiler ise şaşkın bakışlarla takip etti. Balıkçıların bulunduğu kayalığa yakın bölgede denizi ve manzarayı izlemeye gelen Emir Şengül, falezlerin ucunda balık tutmaya çalışanları görünce çok şaşırdığını dile getirdi. Falezlerin çoğu yerinde tehlikeli olduğu için geçişlerin yasaklandığı bariyerlerin bulunduğu alanlardan hatırlatan Şengül, "Bariyerleri aşıp, kayalıkların ucuna gitmek çok tehlikeli. Falezlerde fotoğraf çekerken, balık tutarken düşen, ayağı kayıp ölen kişilerin haberini sık sık duyuyoruz. Böylesine risk varken falezlerde balık tutmaya çalışmak biraz korkutucu. Ben orada balık tutmaya çalışmazdım. Hayatı riske atmaya değmez. Bence düzenleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"TUTULAN BALIK CANDAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Falezlerde bariyerlerin gerisindeki yürüyüş yolunda arkadaşlarıyla manzara fotoğrafı çeken Esra Çöl, "Kayalıklara çıkıp tutulan balık bence bir candan önemli değil. Sürekli buralarda balık tuttukları için orada avlanmaktan keyif alabilirler. Amatör birinin oraya çıkıp balık avlanmaya çalışacağını tahmin etmiyorum. Ben daha güvenli, tehlikesi bulunmayan yerde balık tutma keyfi yaşamayı tercih ederim. Falezlerde de önünde bariyer olan yerler var. Oralarda balık tutulabilir" dedi.







