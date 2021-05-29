'Farkındalıklı bir bakışla sigarayı bırakabilmek'
Dünya Sigarayı Bırakma Günü yaklaşırken, 3 uzman isim 'Farkındalıklı bir bakışla sigarayı bırakabilmek' etkinliğinde bir araya gelerek, sigarayı bırakmak isteyenler için tavsiye ve önerilerde bulunacak.
Dünya Sigarayı Bırakma Günü, her yıl 31 Mayıs'ta kutlanıyor. Bu özel günün öncesinde sigarayı bırakmak isteyenler için alanında uzman 3 isim bir araya gelecek.
'Farkındalıklı bir bakışla sigarayı bırakabilmek' isimli etkinlikte, sigaranın zararları, vücuda etkileri, bağımlılık, tütün alışkanlığı ve sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyeler gibi konu başlıkları ele alınacak.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Aktuğ, Uzman Psikolog Banu Akman Şahin ve Mindsfull Eğitmeni Günsu Engin'in katılacağı etkinlik, 29 Mayıs Cumartesi saat 17.00 - 19.00 arası gerçekleşecek.
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