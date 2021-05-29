29 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:11

Dünya Sigarayı Bırakma Günü, her yıl 31 Mayıs'ta kutlanıyor. Bu özel günün öncesinde sigarayı bırakmak isteyenler için alanında uzman 3 isim bir araya gelecek.

'Farkındalıklı bir bakışla sigarayı bırakabilmek' isimli etkinlikte, sigaranın zararları, vücuda etkileri, bağımlılık, tütün alışkanlığı ve sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyeler gibi konu başlıkları ele alınacak.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Aktuğ, Uzman Psikolog Banu Akman Şahin ve Mindsfull Eğitmeni Günsu Engin'in katılacağı etkinlik, 29 Mayıs Cumartesi saat 17.00 - 19.00 arası gerçekleşecek.