06 Ağustos 2020 Perşembe, 16:06

ABD'li mobil oyun şirketi Zynga Inc , merkezi İstanbul'da bulunan hiper basit oyun üreticisi Rollic'in yüzde 80 oranında hissesini 168 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı.

Şirket, yaklaşık iki ay önce de "Toon Blast" ve "Toy Blast" gibi oyunların yapımcısı olan Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolara satın almıştı.

Zynga'nın Üst Yöneticisi (CEO) Frank Gibeau dün yaptığı açıklamada hiper basit oyunların şu anda mobil oyun sektöründeki en hızlı büyüyen kategori olduğunu belirterek, "Kullanıcılara ulaşmak için müthiş bir yol bu" dedi.

Zynga'nın satın alacağı Rollic ise "Go Knots 3D" ve "Tangle Master 3D" gibi oyunlarıyla tanınıyor. Zynga, Rollic'in kalan yüzde 20'lik hissesini de gelecek üç yıldaki belirli kârlılık hedefleri temelinde oluşturacağı değerlemeye göre satın alacağını açıkladı.

"FarmVille" adlı popüler oyunun da üreticisi olan Zynga hızla büyüyen mobil oyun sektöründeki konumunu güçlendirmek için çeşitli oyun şirketlerini satın almakta ve temalı oyunlarının yayınlanması için medya kuruluşlarıyla lisans anlaşmaları yapmaktaydı.

Koronavirüs tecriti sırasında eğlenmek isteyen ya da arkadaşlarıyla sanal olarak bağlantı kurmak isteyen insanların mobil oyunlara daha fazla ilgi göstermeleriyle, kullanıcıların son birkaç ayda mobil oyunlar için yaptıkları harcamalar artış göstermişti.