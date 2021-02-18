Faruk Bildirici, "İzleyici bilmeli" dedi, açıkladı: Konuklar ücret alıyor mu?

18 Şubat 2021 Perşembe, 12:22

Faruk Bildirici, izlediği 8 kanala çağrılan konuklara ilişkin bir analiz paylaştı. Bildirici analizinde NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global ve A Haber’deki tartışma programlarına katılan 56 politikacıdan da 31’i AKP yanlısı isimler olduğunu belirtti.

Halk TV, KRT ve Tele 1'e çıkan konukların sadece CHP’li, kalanları ise İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi’nden olduğunu aktaran Bildirici, sunucu kadınların çok, konukların ise az olduğunu vurguladı.

"KAVGA EDEN KAFALAR"

Analizinde, "Ekranlar kavga eden kafalar ile kaplandı" diyen Faruk Bildrici, "Birbirini anlamaya çalışmayan, hakaret dilini kullanmaktan kaçınmayan insanların yer yer kavgaya varan üslup kullandıkları gürültülü ortamlara dönüştü bu programlar. Pandemi nedeniyle bazı konukların stüdyoya gelememesinin de etkisiyle konukların görüntüsünün ekrana yansıtılması, ekranların “konuşan kafalar” ile dolmasına yol açtı" yorumunda bulundu.

ÜCRET ALIYORLAR MI?

Düzenli konuklara ücret ödendiğini aktaran Bildrici, "Ayrıca bu programların konukları ikiye ayrılıyor; arada bir çağrılanlar ve “düzenli konuklar”. Arada bir davet edilenler değilse de “düzenli konuklar”ın çoğu, televizyon kanallarından ücret alıyor. Düzenli davet edilen bu konuklar bazen “Güvenlik Danışmanı” gibi unvan verilerek kanalın kadrolu elemanı haline getiriliyor. Ama genellikle anlaşmalar sözlü ve kayıt dışı oluyor, ödeme de “telif” biçimde yapılıyor. Her ay belirli bir miktar ödeme yapılan kişilerin diğer kanallardaki programlara da çıkmamaları isteniyor" değerlendirmesinde bulundu.

SADECE PROGRAMDA DEĞİL

Faruk Bildrici, "Televizyonlardaki bu programlarda sık görünmenin siyasi partilerin etkinliklerinde ve belediyelerde ücretli konuşmalar yapmak gibi ekstra işler getirmesi de ayrı bir araştırma konusu" olduğunu da vurguladı.