Fas, Türkiye ile olan uçuşları 15 gün durdurdu

23 Şubat 2021 Salı, 10:41

Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, Fas hükümetinin kararını paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Fas hükümeti Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri ve Fas Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği kriterler kapsamında, diğer bazı ülkelerle birlikte Türkiye'yle olan uçuşları ve yolcu girişlerini bugün (22 Şubat) saat 24:00 itibarıyla 15 gün durdurma kararı almıştır."