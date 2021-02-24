Fatih Akın yeni filminde rap müzisyeni Xatar’ın hikâyesini anlatacak

24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:10

Son olarak 2019 yapımı "Altın Eldiven" (Der goldene Handschuh) ile sinemaseverlerin karşısına çıkan yönetmen Fatih Akın, yeni filmi için hazırlıklara başladı.

Son filminin çıkışının ardından, HBO için hazırladığı "Marlene Dietrich" dizisi başta olmak üzere pek çok projeyle adı anılan Akın’ın sıradaki filmi "Rheingold" olacak. Akın’ın bir gangster draması olarak tanımlanan yeni filmi, Kürt-Alman rap müzisyeni ve plak şirketi sahibi Xatar'ın 2015 yılında yayımlanan "Alles oder Nix" adlı otobiyografik kitabından uyarlanıyor.

Fotoğraf: Instagram (@xatar)

FilmLoverss’ın aktardığı habere göre, Akın’ın yeni filmi, Hamburg’un Filmfoerderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) ve Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) fonlarından yapım desteği alan projeler arasında yer aldı. Film, Hamburg merkezli fondan 700 bin euro destek alarak bu yıl en büyük fon desteğini alan yapımlardan biri oldu.

Daha çok sahne adı Xatar ile anılan Giwar Hajabi, Irak’ta bir hapisten Almanya’nın müzik sahnesine uzanan yolculuğuyla ilgi çekici bir hayat öyküsüne sahip.

Rheingold’un çekimlerine ne zaman başlanacağı belirsizliğini koruyor, ancak fon desteği alınması, projenin yavaş yavaş şekillenmeye başladığını gösteriyor.