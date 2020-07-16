Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı eleştirdi, 'kürekçi' benzetmesi yaptı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 20:39

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, CHP'nin Ayasofya konusunda sessiz kalışını eleştiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

Altaylı, Ahmet Hakan'dan "Amiral gemisi iken iktidarın saltanat kayığına dönüşen mevkutenin baş kürekçisi" diye bahsederken; muhalefetin tuzağa düşmediğini belirtti.

Altaylı, şunları yazdı:

Ciğerini bilirim derler ya, durum tam bu aslında.

Önceki gün “Muhalefet Ayasofya’nın ibadete açılmasına tepki göstermeyince bozuldular. İstiyorlardı ki, muhalefet tepki göstersin ve kamplaşma olsun, dinli ile dinsiz ayrılsın ki, taban konsolidasyonu yapılabilsin” diye yazdım ve “Yakında iktidara yakın medyada Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkan bazı kişileri görürsem hiç şaşırmayacağım” diye noktaladım ya...

Ulan bir kere de şaşırtın beni be kardeşim. Bir kere de sizden beklediğimi yapmayın...

Baktılar ki muhalefet tezgaha gelmiyor, tongaya düşmüyor açık açık tahrike başladılar. Amiral gemisi iken iktidarın saltanat kayığına dönüşen mevkutenin baş kürekçisi dün vermiş gazı. “Hasan Cemal kadar olamadınız. O bile CHP’den bu karara karşı çıkmasını bekliyor” diye girmiş mevzuya.

Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’nun akıl hocasıydı ya, hâlâ yediririm diye düşünüyor. CHP “Doğru ya” diyecek.

İki karşıt açıklama yapacak. Bu kez iktidarı destekleyenler CHP’ye saldıracaklar.

“Dinsiz CHP ile Kandil sözcüsü Hasan Cemal aynı fikirde buluştu” diyecekler.

“CHP’yi Ayasofya konusunda da Kandil yönlendiriyor” diyecekler. Muhalefet şimdilik bu tuzağa düşmüyor.

Ama illa ki birini bulacaktır kürekçi ve taifesi.

İlla ki, Ayasofya’nın ibadete açılması kararına sövdürecekler.

İlle bir karşıtlık yaratacaklar.

86 yıl sonra Ayasofya ibadete açılacak.

Kimse karşı çıkmayacak.

Bu kabul edilebilir bir şey değil.

Ama baktılar ki, kimse gaza gelmeyecek, kimse ses etmeyecek.

O zaman da “Bir karar aldılar, kimse gıkını çıkaramadı” diyecekler.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Ahmet Hakan, yazısında "CHP yöneticileri, gerçekten de, Ayasofya’nın ibadete açılmasına şiddetle karşı oldukları halde kendilerine 'dinsiz, gavur' derler diye bunu ifade etmekten kaçınıyorlar mı?" ifadelerini kullanmıştı.



