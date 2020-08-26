Fatih Altaylı ile Galatasaray arasında 2. raunt başladı, Altaylı Şirin lakaplı taraftarı eleştirdi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:15

Gazeteci ve Galatasaray Kulübü'nün eski 2. Başkanı Fatih Altaylı ile Mustafa Cengiz yönetimi ve Sarı-Kırmızılı kulübün "ultraslan" adı altındaki taraftar oluşumunun başındaki Şirin lakaplı kişi arasındaki polemik bugün de devam etti.

Sosyal medyada ağır biçimde eleştirilen Altaylı, Haberturk'teki köşe yazısında Galatasaray yönetimine, taraftara ve Trabzonspor Başkanı'na yanıt verdi. Yazının başlığı ise "Havlayanlara Türkçe bir yanıt" tı.

İşte o yazı:

Dün sağ olsunlar, bir grup seviyesiz beni sosyal medyada gün boyu birkaç ayrı başlık altında TT yapmışlar.

Yani hakkında en çok tweet atılan kişi olmuşum.

Oralarda afkuran serseri taifesine yanıt verecek halim yok.

Tehdit ve hakarette kantarın topuzunu kaçıranlara avukatlarım birer birer dava açacaklar o ayrı.

Durumdan gocunduğumu zannetmeyin.

Arkasından en az 10 itin havlamadığı kurta kurt demezlermiş.

Kendimi kurt gördüğümden değil ama itleri it gördüğümden söylüyorum bunu. Gelelim meselenin özüne.

Galatasaray’ı babasının çiftliği gibi gören Galatasaray Başkanı, üyesi olduğum kulübün resmi sitesinden bana saldırıyor.

Yüreği yetiyorsa gelsin karşıma.

DAHA AZ PARA ÖDE DEMEK HAKARET Mİ

Hakaret ettiğimi öne sürüp besleme itlerini üzerime saldırtıyor.

Ey Mustafa Cengiz Efendi!

Hıncal Uluç yıllarca bağırdı “Beni vurdurtan Mustafa Cengiz’dir” diye bana da niyetin o mu?

Bak efendi, sana hakaret etmiyorum.

Galatasaray kulübünün çıkarlarını sana rağmen korumaya çalışıyorum.

19 kulüp diyor ki, “Yahu bu bankalar ile yapmamız için baskı altına alındığımız anlaşmalar kulüpler için ölüm fermanı. Hem faizi yüksek, hem vadesi kısa. Gelin birlik olalım bunun faizini düşürelim, vadesini uzatalım.”

Sen ise buna karşı çıkıyorsun.

Niye?

Daha az faiz ödemek, daha uzun sürede ödemek niye seni rahatsız ediyor, niye?

Galatasaray üzerinde hangi oyunları oynuyorsun anlat!

Yarın ana para ve faizi dahil yılda 600 milyon TL ödemen geldiği gün ne yapacaksın, gel diğer kulüplerle birlik ol şunu uzat demek Galatasaray’a hakaret mi!

TARİKATÇI MAFYA BU TRİBÜNLERDEN GELMEDİ

Gelelim üzerime saldığın sürüye.

Tribünden arkadaşlarımın kurduğu bu taraftar organizasyonu, bir süre sonra kirli ellere geçti.

Başında sağına mafyayı, soluna tarikatları oturtan bir sabıkalı, bu taraftar grubunun sözde lideri oldu.

Benim 45 senem o tribünde geçti.

Mafya bozuntusu sözde tribün lideri o zaman Galatasaray’da yoktu.

Çünkü o, o zamanlar Beşiktaş tribünlerinde amigoluk yapıyordu.

Baktı Galatasaray’da rant daha büyük Galatasaray tribününe geldi. O mu Galatasaraylı, güldürmeyin beni.

O tribünlerde aslan gibi Galatasaraylılar var, mafya bozuntusu tarikat artıklarına mı kaldı tribünler.

Sen onlara kalmış olabilirsin Mustafa Cengiz ama Galatasaray onlara kalmadı!

TRABZONSPOR’A TEK KÖTÜ LAFIM OLMAZ

Gelelim Ahmet Ağaoğlu’na.

Kendisine verilen tüm desteklere, sağlanan tüm imkanlara rağmen Türkiye liginin geçen seneki en iyi takımı Trabzonspor’u şampiyonluğa ulaştıramamanın faturasını ödememek için herkese saldıran Ağaoğlu şimdi de beni hedefe koydu kendince.

Trabzonspor’a laf söylemişim.

Trabzonspor’a ve Trabzon taraftarına geçen sezon boyunca söylediğim şey en güçlü takım oldukları, taraftarın artık takıma büyük katkı sağladığı, teknik direktör değişimi sırasında yapılan hatanın şampiyonluğa mal olabileceğiydi.

Hatta önümüzdeki sezon için de şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledim.

AĞAOĞLU FATURAYI ONA BUNA YOLLUYOR

Ahmet Ağaoğlu ise ayrı bir vaka.

Tribünden atlayıp adam kovaladığı, Kupa finalinde bir başkana yakışmayacak hareketler yaptığını söyledim ve o günden beri lehinde tek kelime etmedim.

Tribünden atlayan Ali Koç’u da eleştirdiğim gibi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan bedelsiz oyuncu almasına ilişkin “şike” ithamlarına karşı ise Kasımpaşa’nın daha önce de Trabzonspor’a verdiği bir oyuncunun parasını alamadığı halde Trabzonspor Avrupa kupalarına katılabilsin diye borçsuzluk belgesi verdiğini, alacağını da 7 yılda tahsil edebildiğini hatırlattım.

Klüplerin zor zamanlarında birbirleri ile dayanışmasının şike olmayacağını söylemek için anlattım bunu da.

O belgenin verilmesi için benden aracılık rica eden Trabzonspor yöneticisi genç kardeşim hala orada, canı isterse der ki “Evet Fatih Abi’den ben bu talepte bulundum.” İstemezse de açıklamasın. Canı sağ olsun.

Ahmet Ağaoğlu kendi başarısızlığının hesabını hem Trabzon camiasına hem de kendisine destek verenlere vermemek için suçlu yaratmaya bayılıyor.

Başkanlar camiaları temsil eder ama başkanların hataları camialara mal edilemez.

Bunu Fenerbahçe şike meselesi patladığında ilk söyleyen ve tek söyleyenim.

Bugün oradayım.

Zaman hep beni haklı çıkarıyor.

Para karşılığı taraftarlık yapan sözde taraftar grupları ben Dursun Özbek’i eleştirirken de bana köpek gibi saldırıyorlardı.

Sonra Dursun Özbek’e saldırdılar.

Size şu kadarını söyleyeyim.

Vız gelir, tırıs gidersiniz.

Koronanın aşısı bulunmadı ama kuduz aşısı mevcut.

Bilmem anlatabildim mi!

NOT: Beni arayıp her söylediğine imza atarım diyen Galatasaraylılar. İmza falan istemiyorum. Kendi lafıma ben kendi imzamı atarım. Ama delikanlı taraftarlar kadar adamlığınız yok hiçbirinizin. Sesinizi kesip oturuyorsunuz!