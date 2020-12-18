Fatih Altaylı ölüm raporu paylaşarak sitem etti: Yine ve bir kez daha kendimizi kandırıyoruz!

18 Aralık 2020 Cuma, 10:32

Bugünkü köşe yazısında bir doktorun kendisine gönderdiği ölüm raporunu paylaşan Altaylı, "Turkuaz listede “ağır hasta” diye gördükleriniz eğer hayatlarını kaybederse, uzun süren bir tedavi sürecinden ötürü testleri negatife döneceği için “doğal yoldan” ölmüş olacaklar. Bunu gizleyerek kim ne kazanıyor, kim tatmin oluyor çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın bugünkü köşe yazısı şöyle:

"Covid-19 vakalarında dünya ilk beşine girdiğimiz, zaman zaman 3'üncülüğe kadar yükseldiğimiz halde “vefat” sayılarında İtalya’nın, Fransa’nın, Almanya’nın, İngiltere’nin altındayız.

Bizde hasta daha çok, onlarda ölüm daha çok. Genç nüfusla açıklanamayacak bir fark. Belki de Türkler genetik olarak daha dayanıklı diyeceğim ama bunun için yapılmış bir araştırma yok. Bırakın araştırmayı araştırma kırıntısı yok. Araştırma veya konuyla ilgili bir yayın olmamasının nedeni doktorlarımızın tembelliği değil elbette. Araştırma için hakiki, güvenilir veri gerekir. Bizde veri yok. Daha doğrusu veriler gizli. Bırakın vefat edenlerin genetik özelliklerini falan araştırmayı, yaşları, cinsiyetleri, sağlık durumları, altta yatan hastalıkları ve hatta sayıları bile saklanıyor.

Böyle bir gizlilik içinde kim nasıl araştırma yapabilir? Ama merak etmeyin, zaten genetik bir durum var gibi durmuyor. Vefat sayılarının düşük görünmesi sadece ve sadece “sistem”den. Yine ve bir kez daha kendimizi kandırıyoruz. Covid’e bağlı ölümleri doğal ölüm olarak kayda geçiriyoruz. Bakın Türkiye’nin önemli, tanınmış doktorlarından biri dün bana yolladığı mesajda ne diyor:

“Fatih Bey kardeşim,

Size ekte bir ölüm raporu gönderiyorum. Bu vatandaş bir ay önce acil olarak, ağır corona vakası olarak yoğun bakımımıza yattı. 15 gün sonra entübe oldu. 15 gün sonra da hastayı kaybettik. Vefat etti. İlk geldiğinde PCR testleri pozitifti. Ancak son testi negatif çıktı fakat çok geçti. Tüm vücudu iflas etmişti. Son test negatif olduğu için ilgili arkadaşlar ölüm tutanağına doğal ölüm yazdılar. Çünkü ‘coronadan ölüm’ yazarsanız ölüm belgesi il sağlık müdürlüğünden geri geliyormuş. O nedenle bu ölümlerde ‘Bulaşıcı olmayan hastalıktan doğal ölüm’ yazmak zorundalar. Bu vebalin altından nasıl kalkacaklar merak ediyorum.”

Anlayacağınız turkuaz listede “ağır hasta” diye gördükleriniz eğer hayatlarını kaybederse, uzun süren bir tedavi sürecinden ötürü testleri negatife döneceği için “doğal yoldan” ölmüş olacaklar.

Bunu gizleyerek kim ne kazanıyor, kim tatmin oluyor çok merak ediyorum."