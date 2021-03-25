Fatih Altaylı: "Türkiye’nin “Yeni Wuhan”ı AK Parti kongresi"

25 Mart 2021 Perşembe, 12:19

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP’nin dün gerçekleşen 7’nci Olağan Kongresi’nde pandemi kurallarına uyulmamasını sert sözlerle eleştirdi.

Koronavirüsle mücadele edildiği günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı binlerce kişiyle birlikte kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Pandemi kurallarına uyulmamasına tepki gösteren Fatih Altaylı, “Sağlık Bakanı bu akşam kimi kutlayacak” sorusunu yöneltti. Altaylı Habertürk’teki köşesinde kaleme aldığı yazısında, “Kongreye katılanların tamamı aşılı değilse eğer, o salondan pek çok yeni ‘vaka’ çıkabilir, Türkiye’nin “Yeni Wuhan”ı AK Parti kongresi olabilir” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“AK Parti Büyük Kongresi’ni de ‘lebalep’ yaptı.

Görüntüler siyasi açıdan muhteşem.

İllerden gelen otobüslerde maskesiz biçimde saatlerce yol gelmiş partililer, salonda da hep birlikte coşkulu bir manzara sergilediler.

Tüm renkler bir aradaydı.

Renkten kastım Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı risk haritasındaki renkler.

Mavi iller, sarı iller de kavuniçi iller ve kırmızı iller ele ele, gönül gönüle birlikte oturdular.

Bir partiye ‘Ölümüne bağlılık’ bu olsa gerek.

Kongreye katılanların tamamı aşılı değilse eğer, o salondan pek çok yeni ‘vaka’ çıkabilir, Türkiye’nin ‘Yeni Wuhan’ı AK Parti kongresi olabilir.

AK Partililer bana ‘Sana ne kardeşim, parti bizim can bizim’ diyeceklerdir.

Buna verilecek yanıtlar da var elbette ama uğraşmayacağım.

Sadece merak ettiğim şey şu.

Sağlık Bakanı başta olmak üzere Türkiye’yi yönetenler ve yetkili etkili isimler bu akşam kalkıp ‘Maske mesafe temizlik kuralına uyun’ diye vatandaşa akıl verecekler.

Nasıl olup da ‘50 kişiden kalabalık düğün yapamazsınız’ yasağını sürdürebilecekler.

Hangi hakla ‘Dernekler genel kurul yapamazlar’ diyebilecekler.

Bırakın hepsini, cenazelerimizi kaldırmayı nasıl yasaklayabilecekler.

Nasıl!

Dün kongreyi kutlayan Sağlık Bakanı Koca bu akşam 30 binleri aşan vaka sayılarını açıklarken kimi kutlayacak!”