Fatih Altaylı'dan Galatasaray yönetimine: Utanırlar mı?
Fatih Altaylı'nın da bulunduğu 677 üye Cumhuriyet gazetesine ilan vermiş ve İstanbul Sözleşmesi'ni savunmuştu.
Gazeteci ve Galatasaray Kulübü'nün eski Asbaşkanı Fatih Altaylı, İstanbul Sözleşmesi konusunda açıklama yapmayan Mustafa Cengiz yönetimi ağır bir dille eleştirdi.
Gazetedeki köşesinde, "İlan" başlıklı yazısında, "Yönetim kurulu utanmış mıdır diye sormuyorum, hiç zannetmiyorum" ifadesini kullandı.
Altaylı'nın da bulunduğu 677 üye Cumhuriyet gazetesine ilan vermiş ve İstanbul Sözleşmesi'ni savunmuştu.
İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı:
"Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetiminin sahip çıkma mesajı vermeyi korktuğu İstanbul Sözleşmesi’ne destek vermek için genç Galatasaraylıların öncülüğünde Galatasaray Spor Kulübü üyeleri gazetelere bir ilan verip Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal olarak yaptığını en azından üyeler olarak gerçekleştirdiler.
Yönetim Kurulu utanmış mıdır acaba diye sormuyorum, utandıklarını hiç zannetmiyorum.
Metnin altında 677 imza vardı ama aslında buna destek veren üye sayısı çok çok daha fazla idi.
Ben diyeyim 2 bin, siz deyin 4 bin.
Galatasaray Spor Kulübü üyeleri gazetelere ilan vermek için topladıkları paradan artanı ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na bağışladılar.
Açıkçası bu yönetim tarafından kulüpten atılmış olmakla gurur duyuyorum.
Ama böyle bir camianın üyesi olmaktan da gurur duyuyorum."
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