Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler

30 Ocak 2021 Cumartesi, 20:45

HaberTürk'te yayımlanan 'Enine Boyuna'ya telefonla katılan Pelikan Grubu'nun en tanınmış ismi Hilal Kaplan, programın moderatörü Hülya Hökenek, Fatih Altaylı ve HaberTürk yönetimini FETÖ’cülükle suçlamıştı. Suçlamalara programdakiler tepki gösterirken bir açıklama da Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı’nın açıklamaları çok sert oldu.

Sosyal medya hesabından Habertürk’e ait bir manşet paylaşan Altaylı, “En güçlü zamanında biz bu manşetleri atarken Taraf’ta FETÖ kıçı yalayanlarla muhatap olmayacağız elbette” ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın paylaştığı manşet şöyle:

Altaylı’ya yanıt veren Hilal Kaplan ise, bir yazının ekran görüntülerini paylaşarak, “Altaylı neden link değil de caps paylaşıyor sizce? Çünkü gazetenin çıktığı gün FETÖ, Zaman üzerinden tehdit edince hem haberi her yerden kaldırdılar hem de özür yayınladılar. Başörtülü kadınlara ulu orta küfrettiği günleri özledi herhalde zavallı” notunu ekledi.