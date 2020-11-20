Fatih Altaylı'dan Koca'ya: Muhalefete inanmıyorsa kredi kartı ekstremi gösterebilirim
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, koronavirüs testini 500 liraya yaptırdığını söyleyerek, özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatlarını yalanlayan Fahrettin Koca’ya kredi kartı ekstremi gösterebileceğini duyurdu.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde koronavirüs testini 500 liraya yaptırdığını yazdı.
Altaylı, "Sağlık Bakanı Koca, Covid- 19 tespiti için tavan fiyatın 250 TL olduğunu söyledikten sonra muhalefetten bazı vekiller bu testin bazı özel sağlık kuruluşlarında daha pahalıya yapıldığı iddiasını ortaya attı. Bakan Koca da bu iddiayı ortaya atanları 'yalancılıkla' suçladı" değerlendirmesinde bulundu.
Altaylı yazısında, "Sayın Bakan Fahrettin Koca’ya söyleyeyim.Geçen hafta Formula 1’deki görevim nedeniyle İstanbul’daki bir özel hastanede Covid- 19 için PCR testi yaptırdım. Ödemesini de bizzat yaptım. Tam 500 TL. Yani muhalefete inanmıyorsa ben kendisine kredi kartı ekstremi gösterebilirim" ifadesini kullandı.
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