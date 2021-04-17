Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e sert sözler! "İyiden iyiye 'şuur kaybı' yaşıyor"

17 Nisan 2021 Cumartesi, 14:54

Galatasaray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı son yazısında, sarı kırmızılı camiada son günlerde yaşanan olaylar ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili sert bir yazı kaleme aldı.

Altaylı yazısında Cengiz ile ilgili "Başkanlık koltuğunda artık işgalci konumunda olan zat, iyiden iyiye "şuur kaybı" yaşıyor." dedi.

İşte Fatih Altaylı'nın son yazısında Mustafa Cengiz ile ilgili kaleme aldıkları...

Galatasaray Spor Kulübü zaman zaman çok kötü yönetildi ama hiçbir zaman bu kadar utanç verici bir tarzda yönetilmedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanlık koltuğunda artık işgalci konumunda olan zat, iyiden iyiye "şuur kaybı" yaşıyor.

Zaten düşük olan çenesi şimdi sadece "zırva" üretiyor ve kulübü zor duruma düşürüyor.

Önce çıkıyor hala şampiyonluk şansı olan takımın futbolcularına ağır hakaretler ediyor.

Bir gün sonra bir grup üye ile sohbet toplantısı yapıyor.

Orada da bir başkana yakışmayacak şekilde futbolcuların yatak odasına giriyor. Grup sekslerden bahsediyor.

Kulübe verilen uçak biletlerini Terim'in alıp bir Bodrum'a bir New York'a gittiğini söylüyor.

"Yahu bunu söylersem kendimi acz içinde gösteririm. Terim'e söz geçiremeyen zavallı bir başkan olurum" diye düşünemiyor.

Dün "5 yıllık mukavele yaptım" dediği adamı bugün itin bir tarafına sokuyor.

Sonra bu sözler medyaya yansıyınca "Demedim. Billahi yalan" diyerek medyayı suçluyor.

Galatasaray aleyhine çalışan Federasyon'a tek kelime etmiyor hatta övüyor ama kendi camiasını suçlayıp duruyor.

Ve utanmadan hala o koltukta oturuyor, oturtuluyor.

Spor yöneticiliği kariyerini "I love you hocam" üzerinden yapmış olan Abdurrahim Albayrak ise tüm bu rezalete seyirci kalıyor.

Bir kez daha söylemek istiyorum.

Başkanlık koltuğunun şuursuz işgalcisi gerekirse doktor raporu ile oradan indirilmelidir.

Kimse bana "Adam hasta" falan demesin.

Özhan Canaydın da hasta idi ve hastalanınca hemen başkanlığı bıraktı.

O koltukta oturduğu müddetçe hasta değildir başkandır.

Ne yazık ki!



