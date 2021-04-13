Fatih Altaylı'dan çok sert Mustafa Cengiz paylaşımı!

13 Nisan 2021 Salı, 23:10

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik "haysiyet ve şeref" sözleri tepki toplarken Fatih Altaylı'dan konu ile ilgili sert bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden, Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Galatasaray spor kulübü başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz. Kulübe ve camiaya daha fazla zarar vermeden, gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır " şeklinde bir paylaşım yaptı.

İşte Fatih Altaylı'nın paylaşımı...