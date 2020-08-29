Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya hatırlatma: Miki Fare’ye bağlayabilirsin

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:04

Nagehan Alçı, dün Habertürk’teki yazısında FOX TV ve Fatih Portakal'ın istifasını değerlendirmiş ve yazısında FOX TV'nin sahibi olarak Rupert Murdoch'un ismini geçirmişti.

Habertürk'ün bir başka yazarı Fatih Altaylı ise, bugünkü yazısında Nagehan Alçı’ya cevap verdi ve Alçı’nın hatasını ti'ye aldı.

Altaylı yazısında, “Sevgili Nagehan Alçı. Dün Fatih Portakal ve Fox ile ilgili bir analiz yazmışsınız ve meseleyi Fox TV üzerinden Murdoch’a bağlamışsın. Benden duymuş olma ama Fox TV’nin artık Rupert Murdoch ile bir alakası yok. İlle birine bağlayacaksan Miki Fare’ye bile bağlayabilirsin. Çünkü epey bir süreden beri Fox TV’nin sahibi ‘Walt Disney Company.’” ifadelerini kullandı.