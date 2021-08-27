Fatih Altaylı'dan, sert 'Taliban' tepkisi: Ronald Perinçek!

27 Ağustos 2021 Cuma, 16:37

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle beraber, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Doğu Perinçek'in Taliban'a verdiği desteği sert bir dille eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Ronald Perinçek" benzetmesi yaptı.

"Yahu siz de mi kafayı toptan yediniz" sorusunu yönelten Altaylı, "Cumhuriyet Kadınları Derneği diye bir dernek, Doğu Perinçek’in dümen suyunda Talibancılık oynuyor" ifadelerine yer verdi.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"YAHU SİZ DE Mİ KAFAYI TOPTAN YEDİNİZ"

Cumhuriyet Kadınları Derneği diye bir dernek, Doğu Perinçek’in dümen suyunda Talibancılık oynuyor. Neymiş ABD’ye karşı kazanmış. Hadi bunun bir ABD tezgahı olduğunu ve Taliban’ı ABD’nin var ettiğini bilmiyorsunuz. Yahu siz de mi kafayı toptan yediniz. Derneğin başkanı bir de profesör. Okumanın sadece cehaleti aldığının tipik bir örneği. Kadınlar ezilmiş, öldürülmüş, yaşam hakları ellerinden alınmış önemli değil. ABD’nin kaybetmesi önemli. Peki şunu da mı anlamıyorsunuz? Bu Taliban nedense hep emperyalistlerin işine yarayan bir alet.

Yıllar önce Taliban kafasını destekleyen ve sonrasında Taliban'a, El Kaide'ye, IŞİD'e evrilecek o anlayışın kazanmasından mutlu olan Ronald Reagan’dı. Ruslar olmasın da kim olursa olsun diye. Şimdi bir şey değişti mi zannediyorsunuz? Bence yanılıyorsunuz. Bugün Doğu Perinçek, Ronald Reagan’la aynı çizgide buluştu. Olan budur.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Afganistan’da Taliban yönetiminin ilerleyişine ilişkin bir bildiri yayımladı. Eleştirilerin hedefi olan bildiride, ''Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları ''Taliban’ı tanımıyoruz, Taliban’ı tanıyanı da tanımıyoruz'' sloganına karşı ''Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz, Bağımsız Afganistan’ı tanımayanı da tanımıyoruz'' diyoruz" ifadeleri yer aldı.

Önce haber spikeri Gülgün Feyman, bu açıklamanın Taliban yönetimine destek anlamına geldiğini belirterek dernekten istifa etti. Sonra, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ''TKDF olarak, bu utanç duyulan bildiriyi kınıyoruz. Afganistan’daki kadın ve çocuklar sizin siyasi yandaşlık ajandanızın malzemesi olamazlar'' ifadeleriyle CKD'nin açıklamasına tepki gösterdi.