Fatih Altaylı'dan Ultraslan'a: Hırsızların yönettiği..

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:58

Galatasaray yönetimi ve Başkanı Mustafa Cengiz için yaptığı eleştiriler ve kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin kuruluna verilen gazeteci ve Sarı-Kırmızılı kulübün eski 2. Başkanı Fatih Altaylı, taraftar grubu Ultraslan'ı eleştirdi.

Altaylı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Galatasaray Spor Kulübü nün sakıt yönetimi ve onun maşası sakıt disiplin kurulunun hakkımda verdiği hukuksuz ihraç kararı sonrası sosyal medyada ağzından salyalar akıtarak havlayanlar bilsin ki Lucescu'nun dediği gibi “köpekler istedi diye atlar ölmez”

İki maç kaybedince Başkan ve yönetimlere ve teknik direktöre söven serseriler Galatasaray ın çıkarlarını korumak için yaptığım eleştiriler içim Galatasaray başkanına saygılı ol diyor. Galatasaray da saygı duyduğum taraftar grubu tek yumruktur. Hırsızların yönettiği ua(Ultraslan) değil."

Fatih Altaylı, yönetim kurulu kararı ile Galatasaray Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Sosyal medyadaki bazı gruplar da Altaylı'nın kulüpten ihraç edildiğini iddia etti. Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün tüzüğü gereği bir üyenin ihracı için Genel Kurul kararı gerekiyor.