Fatih Altaylı'ya yeni görev
Fatih Altaylı’ya, 9 sene sonra Türkiye’ye geri dönen ve 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Formula 1 Grand Prix’sinde görev verildi.
Gazeteci Fatih Altaylı’ya, 9 sene sonra Türkiye’ye geri dönen ve 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Formula 1 Grand Prix’sinde görev verildi.
Formula 1 heyecanına günler kala, İstanbul’da şehrin özel noktalarında tanıtım filmleri çekilmiş, pilotların gösterileri heyecan yaratmıştı.
Sıralama turlarıyla yarın Türkiye’ye pistine geri dönecek olan Formula 1 için hakemler de açıklandı. Yarış hakemleri arasında deneyimli gazeteci Fatih Altaylı’nın da yer aldığı görüldü.
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