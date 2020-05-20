Fatih Erbakan'dan çocuk yaştaki evliliklerle ilgili skandal sözler: 15 yaşında birinin rızası geçerlidir
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı bir canlı yayında çocuk yaştaki evliliklerle ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Çocuk istismarını savunan Erbakan, “15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu oldu.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, çocuk yaştaki evliliklerle ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Çocuk istismarını savunan Erbakan, “Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14,15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” ifadelerini kullandı.
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