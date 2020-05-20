Fatih Erbakan'dan çocuk yaştaki evliliklerle ilgili skandal sözler: 15 yaşında birinin rızası geçerlidir

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:45

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, çocuk yaştaki evliliklerle ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Çocuk istismarını savunan Erbakan, “Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14,15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” ifadelerini kullandı.