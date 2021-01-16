Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
20. haftadaki Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı 21 Ocak Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.
36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını, daha önce Atatürk Olimpiyat'ın yanı sıra Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Park ve Kocaeli statlarında oynamıştı.
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