Fatih Karagümrük bir transfer daha yaptı
İkinci yarı için kadrosunu güçlendiren Karagümrük, Fabio Borini ve Emre Çolak’ın ardından bir başka İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci’yi de kadrosuna kattı. Dün İstanbul’a gelen 30 yaşındaki futbolcu, bugün imza atarak 2022’ye kadar Karagümrük forması giyecek.
Süper Lig’in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı. İtalyan yıldız Fabio Borini ve milli futbolcu Emre Çolak’ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, bir ismi daha kadrosuna dahil etmek üzere. Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan’ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı. Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, Andrea Bertolacci’yi dün akşam İstanbul’a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022’ye kadar Karagümrük’e bağlayan imzayı atması bekleniyor. Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini’yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci’yle birlikte bu sayıyı 3’e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.
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