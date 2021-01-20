Fatih Karagümrük ve Beşiktaş 37 yıl sonra karşı karşıya
Süper Lig’in 20’nci haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı konuk edecek. Fatih Karagümrük, stadyumunun kriterleri karşılamaması nedeniyle mücadele Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.
Süper Lig’in 20’nci haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı konuk edecek. Fatih Karagümrük, stadyumunun kriterleri karşılamaması nedeniyle mücadele Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Yarın saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.
İki takım 37 sene sonra tekrardan resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Karagümrük son olarak, kırmızı-siyahlı ekibin küme düştüğü 1983-84 sezonunda karşılaşmıştı. O sezon oynanan iki mücadeleyi de siyah-beyazlı ekip kazanmayı başarmıştı.
İÇ SAHADA ETKİLİ!
Fatih Karagümrük, 18 maçta topladığı 27 puanın 20’sini ev sahibi olduğu karşılaşmalarda elde etti. Şu ana kadar farklı stadyumlarda ev sahibi statüsünde rakiplerini konuk eden Karagümrük, bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
Fatih Karagümrük’te bu maç öncesinde eksik isimler dikkat çekiyor. Kart cezalıları; Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler. Ayıca Zukanovic’in sakatlığı sürerken, Salibur’un durumu da henüz netlik kazanmadı.
Bu isimlerin yokluğunda teknik direktör Şenol Can’ın, geçen hafta deplasmanda 3-1 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Sol bekte cezalı Balkovec’in yerine Alparslan Erdem tek alternatif gibi duruyor. Orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi beklenmeyen Şenol Can’ın forvet bölgesinde tercihi ise Sobiech olacak.
Fatih Karagümrük’ün Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11’i şöyle:
“Viviano - Hadenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Alparslan Erdem, Biglia, N’Diaye, Ndao, Bertolacci, Borini, Sobiech.”
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
- Mersin Valiliği'nden patlama açıklaması
Video Haberler
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
- Hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
- Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada
- Şişli'de korkutan olay! Binadakiler tahliye edildi
- Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı
- Şişli'de yaşanan dehşetin görüntüsü ortaya çıktı
- Buz tutan gölde boğulmakta olan köpeği böyle kurtardı
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
- Mersin Valiliği'nden patlama açıklaması