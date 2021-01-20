Fatih Karagümrük ve Beşiktaş 37 yıl sonra karşı karşıya

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:39

Süper Lig’in 20’nci haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı konuk edecek. Fatih Karagümrük, stadyumunun kriterleri karşılamaması nedeniyle mücadele Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Yarın saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

İki takım 37 sene sonra tekrardan resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Karagümrük son olarak, kırmızı-siyahlı ekibin küme düştüğü 1983-84 sezonunda karşılaşmıştı. O sezon oynanan iki mücadeleyi de siyah-beyazlı ekip kazanmayı başarmıştı.

İÇ SAHADA ETKİLİ!

Fatih Karagümrük, 18 maçta topladığı 27 puanın 20’sini ev sahibi olduğu karşılaşmalarda elde etti. Şu ana kadar farklı stadyumlarda ev sahibi statüsünde rakiplerini konuk eden Karagümrük, bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Karagümrük’te bu maç öncesinde eksik isimler dikkat çekiyor. Kart cezalıları; Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler. Ayıca Zukanovic’in sakatlığı sürerken, Salibur’un durumu da henüz netlik kazanmadı.

Bu isimlerin yokluğunda teknik direktör Şenol Can’ın, geçen hafta deplasmanda 3-1 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Sol bekte cezalı Balkovec’in yerine Alparslan Erdem tek alternatif gibi duruyor. Orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi beklenmeyen Şenol Can’ın forvet bölgesinde tercihi ise Sobiech olacak.

Fatih Karagümrük’ün Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11’i şöyle:

“Viviano - Hadenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Alparslan Erdem, Biglia, N’Diaye, Ndao, Bertolacci, Borini, Sobiech.”